Сапоги Литвиновой с длинными носами описали в сети фразой «вот это подкрадули»

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова снялась на берегу моря в сапогах с чрезмерно длинными носами, которые описали в сети фразой «вот это подкрадули». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя звезда и создательница фильма «Богиня: как я полюбила» предстала перед камерой в облегающем черном макси-платье с длинными рукавами и глубоким разрезом. Также она взяла с собой зонт и примерила черные солнцезащитные очки и упомянутые сапоги, в которых пробежалась по песку.

Подписчики разошлись во мнениях, оценивая образ артистки. «Все бы ничего, но мне обувь не нравится», «Ренату люблю, но здесь образ Шапокляк», «Весь образ портит обувь», «Какие бархатные тяги (ироничное название забавной или некрасивой обуви — прим. "Ленты.ру")!», «Вот это подкрадули (ироничное название забавной или некрасивой обуви — прим. "Ленты.ру"), но как же стильно», «Мне кажется, один из акцентов и был на обувь», «Гениальные туфли», «Это очень красиво», — отметили юзеры.

В январе Рената Литвинова появилась на публике в откровенном образе. Она вышла в свет в красном жакете бренда Schiaparelli и облегающем черном мини-платье.