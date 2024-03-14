Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 14 марта 2024Мир

Сенат Франции поддержал соглашение о безопасности с Украиной

Французский сенат поддержал соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет

Фото: Unsplash

Верхняя палата парламента Франции в среду, 13 марта, проголосовала в поддержку двустороннего соглашения о безопасности между Парижем и Киевом. Об этом передает РИА Новости.

Большинство членов сената поддержали документ, подписанный в минувшем феврале. Так, 293 парламентария выступили за одобрение двустороннего соглашения с Украиной, против него — 22.

Накануне документ одобрило Нацсобрание — нижняя палата французского парламента. Это произошло несмотря на то, что партии левых и коммунистов выступили против соглашения, а правая партия «Национальное объединение» воздержалась от голосования.

В феврале 2024 года Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Франция стала второй после Германии страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отменил национализацию Danone. Что означает прекращение российского госуправления над иностранными активами?

      Байдену сообщили об интервью Путина Киселеву

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      Сошедшаяся с пожилым мужчиной из-за денег модель стала зарабатывать больше него

      Подержанные электромобили рекордно подешевели из-за Tesla

      Сенат Франции поддержал соглашение о безопасности с Украиной

      США провели тайные переговоры с Ираном на фоне нападений в Красном море

      В Швейцарии захотели пригласить Россию в переговоры по Украине

      В ДНР допустили скорую смену позиции Зеленского по переговорам с Россией

      Внук де Голля предупредил о третьей мировой из-за действий Макрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше