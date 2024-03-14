Сенат Франции поддержал соглашение о безопасности с Украиной

Французский сенат поддержал соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет

Верхняя палата парламента Франции в среду, 13 марта, проголосовала в поддержку двустороннего соглашения о безопасности между Парижем и Киевом. Об этом передает РИА Новости.

Большинство членов сената поддержали документ, подписанный в минувшем феврале. Так, 293 парламентария выступили за одобрение двустороннего соглашения с Украиной, против него — 22.

Накануне документ одобрило Нацсобрание — нижняя палата французского парламента. Это произошло несмотря на то, что партии левых и коммунистов выступили против соглашения, а правая партия «Национальное объединение» воздержалась от голосования.

В феврале 2024 года Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Франция стала второй после Германии страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.