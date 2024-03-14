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15:03, 14 марта 2024Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрелов в Белгородской области

СК: по фактам гибели и ранения людей в Белгородской области возбуждено дело

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по фактам ранения людей в результате украинских обстрелов в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать гражданские объекты на территории российского региона.

В результате их атаки в четверг, 14 марта, оказались уничтожены два гражданских автомобиля в Белгороде, а находившиеся за рулем мужчина и женщина не выжили. Кроме того, после обстрелов украинских формирований были повреждены частные домовладения, тренажерный клуб и постройки на территории медицинского учреждения. Несколько человек получили ранения, сейчас врачи оказывают им помощь.

Ранее сообщалось, что украинские военные ударили по Белгороду реактивными снарядами.

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      Олеся Мицкевич
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