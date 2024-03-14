Сожжение «Черной горы» в Никола-Ленивце покажут онлайн

Сожжение арт-объекта «Черная гора» в Никола-Ленивце покажут онлайн 16 марта

Вечером 16 марта на Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области пройдет сожжение арт-объекта «Черная гора». Огненный перформанс покажут онлайн. Таким образом, все, кто не успел купить билеты на мероприятие, тоже смогут насладиться зрелищем. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Черная гора» представляет собой 22-метровый вулкан, который символизирует переход от зимы к весне. Арт-объект собирала команда из 20 человек на протяжении трех месяцев. В основе конструкции — сено, березовые ветки, еловые столбы и верхушки деревьев. До сожжения на вершину «вулкана» можно будет подняться по внутренней лестнице.

Сожжение арт-объекта будет повторять реальное извержение вулкана с черным дымом из жерла, костром и пеплом из кратера, а также сходом огненной лавы.

Чтобы подключиться к бесплатной онлайн-трансляции, нужно будет пройти регистрацию. Трансляция начнется 16 марта в 17:00.

В 2023 году Масленицу в Никола-Ленивце отпраздновали 25 февраля. Перформанс назывался «Четвертая стена» — именно ее сжигали в честь праздника. Организаторы объяснили, что разрушение «Четвертой стены» означает стирание символической грани между вымыслом и реальностью.

