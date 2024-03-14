Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:37, 14 марта 2024Культура

T-Killah потребовал с покинувшей его лейбл артистки полмиллиарда рублей за песни

T-Killah потребовал от Mia Boyka 500 млн рублей за авторские права на песни

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) рассказала о том, что рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) потребовал от нее полмиллиарда рублей за передачу авторских прав на ее песни после ухода артистки из лейбла Тарасова. Об этом она сообщила в разговоре с Пятым каналом.

Ранее появилась информация, что Тарасов согласился на уход исполнительницы из его лейбла за 150 миллионов рублей. В разговоре с изданием Mia Boyka уточнила, что такую сумму продюсер потребовал только за ее имя.

«Это [цена 150 миллионов] вообще не касается песен, это просто имя Mia Boyka. Песни остаются у них. Типа за песни нужно из разряда 500 миллионов заплатить, чтобы они мне вернули их. 150 миллионов мы не заплатили. Мы нашли одного классного человека, который опустил этот ценник», — призналась артистка.

Собеседница издания также добавила, что начала сотрудничать с T-Killah пять лет назад, когда была совсем молодой. По ее словам, тогда ей нужна была лишь возможность выходить на сцену, а со временем ее запросы начали расти. Из-за этого девушка начала вступать в конфликты с медиаменеджером и приняла решение покинуть лейбл.

Ранее T-Killah ответил на вопрос о том, был ли у него роман с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Безоговорочная капитуляция и признание территорией России. Медведев предложил свою «формулу мира» по Украине

      Раскрыто цветущее прошлое Аляски

      Экс-депутат оценил возможность силового захвата Верховной Рады

      Hyundai отзовет партию автомобилей из-за риска возгорания

      T-Killah потребовал с покинувшей его лейбл артистки полмиллиарда рублей за песни

      Стал известен срок запуска метро в одном российском городе

      Авиация ударила по диверсантам на границе России и Украины

      Российские компании признались в переманивании сотрудников

      Россиянам назвали характерные симптомы одной опасной болезни

      Бывший муж Пугачевой раскрыл причину отмены концертов Орбакайте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше