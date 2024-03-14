T-Killah потребовал с покинувшей его лейбл артистки полмиллиарда рублей за песни

T-Killah потребовал от Mia Boyka 500 млн рублей за авторские права на песни

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) рассказала о том, что рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) потребовал от нее полмиллиарда рублей за передачу авторских прав на ее песни после ухода артистки из лейбла Тарасова. Об этом она сообщила в разговоре с Пятым каналом.

Ранее появилась информация, что Тарасов согласился на уход исполнительницы из его лейбла за 150 миллионов рублей. В разговоре с изданием Mia Boyka уточнила, что такую сумму продюсер потребовал только за ее имя.

«Это [цена 150 миллионов] вообще не касается песен, это просто имя Mia Boyka. Песни остаются у них. Типа за песни нужно из разряда 500 миллионов заплатить, чтобы они мне вернули их. 150 миллионов мы не заплатили. Мы нашли одного классного человека, который опустил этот ценник», — призналась артистка.

Собеседница издания также добавила, что начала сотрудничать с T-Killah пять лет назад, когда была совсем молодой. По ее словам, тогда ей нужна была лишь возможность выходить на сцену, а со временем ее запросы начали расти. Из-за этого девушка начала вступать в конфликты с медиаменеджером и приняла решение покинуть лейбл.

Ранее T-Killah ответил на вопрос о том, был ли у него роман с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.