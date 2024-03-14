Умер чемпион КВН из команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев

Умер чемпион КВН из команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан». Ему было 43 года.

Джуманалиев скончался в своем доме в Бишкеке в результате несчастного случая. Предположительно, мужчина упал и получил травму головы, уточняет ТАСС.

В 2016 году Джуманалиев, известный как Маратик, стал чемпионом Высшей лиги КВН в составе команды «Азия Микс». Он также снимался в российском сериале «Остров», выступал спарринг-партнером именитых боксеров, занимался благотворительностью, о чем рассказывал в соцсетях.