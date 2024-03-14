Умер чемпион КВН
Умер чемпион КВН из команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев
Умер чемпион КВН из команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан». Ему было 43 года.
Джуманалиев скончался в своем доме в Бишкеке в результате несчастного случая. Предположительно, мужчина упал и получил травму головы, уточняет ТАСС.
В 2016 году Джуманалиев, известный как Маратик, стал чемпионом Высшей лиги КВН в составе команды «Азия Микс». Он также снимался в российском сериале «Остров», выступал спарринг-партнером именитых боксеров, занимался благотворительностью, о чем рассказывал в соцсетях.