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22:57, 14 марта 2024Интернет и СМИ

Умер чемпион КВН

Умер чемпион КВН из команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Умер чемпион КВН из команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан». Ему было 43 года.

Джуманалиев скончался в своем доме в Бишкеке в результате несчастного случая. Предположительно, мужчина упал и получил травму головы, уточняет ТАСС.

В 2016 году Джуманалиев, известный как Маратик, стал чемпионом Высшей лиги КВН в составе команды «Азия Микс». Он также снимался в российском сериале «Остров», выступал спарринг-партнером именитых боксеров, занимался благотворительностью, о чем рассказывал в соцсетях.

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      Марина Совина
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