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02:53, 14 марта 2024Мир

Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит

Патриарх БПЦ и Софийский митрополит Неофит умер в возрасте 78 лет

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ) и Софийский митрополит Неофит умер в возрасте 78 лет. Информация о смерти была опубликована на официальном сайте болгарской патриархии.

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Последние несколько месяцев он провел в военно-медицинской академии. БПЦ призвала православных христиан к молитве и выразила благодарность медикам, которые заботились о патриархе.

В 2013 году Святейший синод Болгарской православной церкви назначил Неофита патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.

Ранее патриарх Кирилл определил преподобного Пимена Угрешского покровителем ФСИН. В 2024 году ведомство отмечает 145 лет с момента образования и 20 лет — с преобразования в самостоятельную службу.

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      Марина Совина
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