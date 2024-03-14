Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит

Патриарх БПЦ и Софийский митрополит Неофит умер в возрасте 78 лет

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ) и Софийский митрополит Неофит умер в возрасте 78 лет. Информация о смерти была опубликована на официальном сайте болгарской патриархии.

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Последние несколько месяцев он провел в военно-медицинской академии. БПЦ призвала православных христиан к молитве и выразила благодарность медикам, которые заботились о патриархе.

В 2013 году Святейший синод Болгарской православной церкви назначил Неофита патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.

Ранее патриарх Кирилл определил преподобного Пимена Угрешского покровителем ФСИН. В 2024 году ведомство отмечает 145 лет с момента образования и 20 лет — с преобразования в самостоятельную службу.