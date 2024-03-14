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02:59, 15 марта 2024Мир

В США при загадочных обстоятельствах уволили капитана атомной подлодки

В США при загадочных обстоятельствах уволили капитана атомной подлодки Огайо

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Военно-морские силы США уволили капитана атомной подлодки «Огайо» (USS Ohio) Курта Бальнья (Kurt D. Balagna). В сообщении ВМС уточняется, что капитан лишился должности из-за «потери уверенности» в собственной способности командовать.

Какие-либо подробности не приводятся. Издание Newsweek называет увольнение Баланьи загадочным.

Портал Military.com уточняет, что за последние семь месяцев своих должностей лишились уже три командира атомных субмарин. Представитель ВМС рассказал, что увольнение связано с поведением Баланьи.

Когда Баланья стал командиром «Огайо», в его официальной биографии не сообщается. Military.com считает, что это могло произойти в 2021 году. На флоте Баланья служил с 1992 года.

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      Марина Совина
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