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15:12, 14 марта 2024Моя страна

В России создадут огромного «Петушка»

В Волгограде приготовят самого большого карамельного петушка в России

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Волгограде установят всероссийский сладкий рекорд во время празднования Масленицы. В городе планируется приготовить леденец-гигант весом 350 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сладкое угощение гигантских размеров вызвался приготовить местный кондитер Алексей Щербаков. Он будет выполнен в виде традиционной фигуры петушка. Планируется, что леденец в высоту будет достигать двух метров, а в ширину — 1,3 метра. Его толщина составит порядка 17 сантиметров.

Отмечается, что волгоградский предприниматель уже начал готовиться к отливке кондитерского изделия. К созданию сладости он приступит в ближайшее время. Уточняется, что леденец будет изготовлен вручную.

В свою очередь, приготовления ведутся и на территории ЦПКиО, где 17 марта гости масленичных гуляний смогут увидеть огромного петушка. Там установят стойку и систему противовесов, расчетный вес которых составляет порядка 1,5 тонны. Они позволят закрепить леденец во время праздничных мероприятий.

В настоящий момент самой большой леденцовой конфетой в виде петуха в России считается карамель, приготовленная в 2012 году в Челябинске. Тогда местные кондитеры отлили петушка на палочке высотой 153 сантиметра. Вес лакомства составил 233 килограмма.

Ранее студент из Удмуртии установил два новых рекорда по отжиманиям и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В общем счете теперь имя молодого человека записано в справочнике девять раз.

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