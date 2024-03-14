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00:27, 15 марта 2024Мир

Во Франции решили создадать собственный реестр иноагентов

Во Франции решили создать реестр иноагентов для борьбы с иностранным влиянием

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Комитет по конституционным актам и законодательству Национального собрания Франции одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства во Франции, повторяющий в некоторых положениях российское законодательство об иностранных агентах. Об этом пишет газета Le Monde.

В частности, документ предусматривает обязанность для иностранцев, занимающихся «лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств», регистрироваться в специально созданном реестре. Кроме того, предполагается, что законопроект усилит роль спецслужб в борьбе с иностранным влиянием.

В 2023 году закон об иноагентах хотели принять в Грузии. Депутаты одобрили в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает, что некоммерческие юрлица и СМИ могут получить статус иностранных агентов, если более 20 процентов их дохода поступает из-за рубежа. После этого в Тбилиси прошли акции протеста — противники инициативы посчитали принятие документа отклонением от прозападного курса. Утром 10 марта прошлого года стало известно, что парламент Грузии официально отозвал закон об иноагентах, проголосовав против него.

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      Марина Совина
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