Российские компании оценили по ESG-показателям

Эн+ возглавил ESG-рейтинг российских компаний промышленного сектора

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ возглавил ESG-рейтинг российских промышленных компаний, составленный Национальным рейтинговым агентством (НРА).

Всего в рейтинге приняли участие 72 крупнейшие компании России. При этом 38 процентов представленных компаний из энергетической отрасли, 22 процента — металлургии, 12 процентов — нефтегазовой отрасли, 11 процентов — химической промышленности, 10 процентов — транспорта. Рейтинг был составлен на основании отчетов об устойчивом развитии, годовых отчетов, ESG-отчетов, а также интегрированных отчетов.

Рейтинг был сформирован после анализа 54 показателей — 18 в сфере экологии, 18 — социальной среде и 18 в области корпоративного управления. В отчете НРА уточняется, что Эн+ стал лидером в каждой из указанных сфер. Среди компаний, которые заняли позиции ниже, были НЛМК, «Фосагро» и «Лукойл».

«Эн+ уже многие годы находится в лидерах среди российских компаний в области ESG, первой заявила амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Группа продолжит активную работу и внедрение лучших методов корпоративного управления, экологических и социальных практик для сохранения ведущих позиций в сфере устойчивого развития», — отметил директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов.

