Загоревшееся после попадания снаряда на подъезде к Белгороду авто сняли на видео

Появились кадры загоревшегося после прилета снаряда автомобиля у Белгорода

В сети появилось видео загоревшегося автомобиля после прилета реактивного снаряда по трассе на въезде в Белгород. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На них виден тлеющий автомобиль, в который попал украинский снаряд. «Передо мной только что машина взорвалась. (...) "Градами" опять обстреляли», — сказал голос за кадром.

По информации канала, мужчина, который находился внутри автомобиля, пытался выбраться из горящей машины, проехал около 100 метров, после чего произошел взрыв.

Над граничащем с Украиной российским регионом реактивные снаряды перехватили 14 марта. Как уточнял губернатор Вячеслав Гладков, в результате прилета одного из снарядов в легковой автомобиль пострадал находившийся в его салоне водитель, спасти его не удалось. Еще два человека пострадали.