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13:27, 14 марта 2024Экономика

«МегаФон» заявил о помощи малым операторам в борьбе с подменой номера

«МегаФон» подключил к «Антифроду» 25 региональных и виртуальных операторов

Фото: René Ranisch / Unsplash

«МегаФон» подключил к единой государственной платформе верификации звонков «Антифрод» более 20 региональных и виртуальных операторов. С января 2024 года было выявлено и предотвращено уже порядка 300 тысяч вызовов с подменными номерами. Такое решение реализовано через облачные технологии российской компании X-Labs.

На сегодня специалисты «МегаФона» подключили 25 операторов к облачной верификации вызовов. С начала текущего года через «Антифрод» было проверено около 3 миллионов звонков с нумерацией подключенных операторов. Из этого числа каждый десятый вызов не прошел проверку и был заблокирован, так как совершался злоумышленниками с использованием подмены номера.

«Малым операторам облачное подключение позволяет исполнить требования законодательства и при этом обойтись без установки дорогостоящего оборудования, обслуживания его специалистами и постоянной коммуникации с надзорными органами. Кроме того, присоединение к ИС "Антифрод" новых участников повышает и общую эффективность защиты телефонных звонков для всех игроков отрасли, поскольку пока к "Антифроду" не подключены все операторы-владельцы мобильной нумерации, у злоумышленников остается возможность звонить с подменой номера», — комментирует директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

На этапе подключения операторов специалисты «МегаФона» столкнулись с массированными атаками с использованием нумерации клиентов облачной верификации. Злоумышленники пытались совершить около полумиллиона звонков из-за границы, пытаясь подставить 12 тысяч телефонных номеров одного из операторов, сотрудничающих с «МегаФоном». Интенсивность трафика в эти периоды превышала 100 вызовов в секунду. Все попытки были заблокированы.

После подключения проверки звонков на достоверность телефонного номера интенсивность подобных атак заметно снизилась. Но злоумышленники продолжают проверять систему защиты на прочность, регулярно подменяя номера операторов, подключенных к облачной верификации.

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      Алена Шаповалова
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