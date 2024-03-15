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14:37, 15 марта 2024Россия

Белгородский избирком опроверг слухи о взрыве на избирательном участке

Белгородский избирком опроверг сообщения о взрыве на избирательном участке
ЦиклВ России выбирают президента
Любовь Калабина

Любовь Калабина. Кадр: Telegram-канал «Избирком Белгородской области»

Появившиеся в сети сообщения о якобы произошедшем на одном из избирательных участков Белгорода взрыве не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

«Сейчас в интернете распространяется фейковая информация о якобы взрыве на избирательном участке города Белгорода. Это фейк», — говорится в сообщении.

В белгородском избиркоме также призвали доверять только официальным источникам информации.

Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Голосование завершится в воскресенье, 17 марта, в 20:00 по местному времени.

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