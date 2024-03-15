Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:09, 15 марта 2024Ценности

Женщина пришла на мероприятие в вечернем платье и оконфузилась во время ужина

Кадр: @chrissie

Блогерша Крисси (фамилия неизвестна) посетила престижное мероприятие в Дубае в вечернем наряде и оконфузилась во время ужина. На соответствующую историю в ее TikTok обратило внимание издание The Sun.

Инфлюэнсерша рассказала, что для данного случая выбрала длинное красное платье на тонких бретелях с глубокими вырезами. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала свой образ в упомянутом изделии и с пышной укладкой.

По словам Крисси, когда она прибыла в назначенное место, отель Palazzo Versace Dubai, и села за стол, то платье деформировалось и частично обнажило ее тело. Вследствие этого женщине пришлось тщательно прижимать руки к телу, чтобы прикрыть оголенные места.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Подписчики оценили поступок и наряд блогерши в комментариях под постом. «Мне нравится ваша ирония в данной ситуации!», «Вы держите руки как тираннозавр, это великолепно», «И все-так вы выглядели прекрасно», — поддержали они.

Ранее в марте Эмили Ратаковски случайно оголила грудь на мероприятии. Манекенщица посетила вечеринку Vanity Fair, организованную в честь кинопремии «Оскар». Для мероприятия знаменитость выбрала белое платье люксового бренда Jacquemus.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший союзник Гитлера захотел вернуть «фантомные долги». В России объяснили желание Румынии получить золотой запас

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Полицейские отбили россиянку у пытавшегося ее задушить сожителя

      Женщина разбогатела на 128 миллионов рублей благодаря дате рождения ребенка

      Женщина пришла на мероприятие в вечернем платье и оконфузилась во время ужина

      Малышева назвала величайшей глупостью один народный метод лечения

      Раскрыты невышедшие версии S.T.A.L.K.E.R. для консолей

      В ЕС оценили шансы премьера Польши помирить Шольца и Макрона

      Миру спрогнозировали резкий рост спроса на сжиженный газ

      Макрон повторил свои слова об отправке войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше