Женщина пришла на мероприятие в вечернем платье и оконфузилась во время ужина

Блогерша Крисси (фамилия неизвестна) посетила престижное мероприятие в Дубае в вечернем наряде и оконфузилась во время ужина. На соответствующую историю в ее TikTok обратило внимание издание The Sun.

Инфлюэнсерша рассказала, что для данного случая выбрала длинное красное платье на тонких бретелях с глубокими вырезами. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала свой образ в упомянутом изделии и с пышной укладкой.

По словам Крисси, когда она прибыла в назначенное место, отель Palazzo Versace Dubai, и села за стол, то платье деформировалось и частично обнажило ее тело. Вследствие этого женщине пришлось тщательно прижимать руки к телу, чтобы прикрыть оголенные места.

Подписчики оценили поступок и наряд блогерши в комментариях под постом. «Мне нравится ваша ирония в данной ситуации!», «Вы держите руки как тираннозавр, это великолепно», «И все-так вы выглядели прекрасно», — поддержали они.

Ранее в марте Эмили Ратаковски случайно оголила грудь на мероприятии. Манекенщица посетила вечеринку Vanity Fair, организованную в честь кинопремии «Оскар». Для мероприятия знаменитость выбрала белое платье люксового бренда Jacquemus.