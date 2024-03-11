Эмили Ратаковски случайно оголила грудь на вечеринке

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла в свет и оконфузилась. Об этом пишет издание Daily Mail.

32-летняя манекенщица посетила вечеринку Vanity Fair, организованную в честь кинопремии «Оскар». Для мероприятия знаменитость выбрала белое платье люксового бренда Jacquemus, оформленное свободным асимметричным верхом и открытой спиной. При этом на размещенных кадрах видно, что Ратаковски не стала надевать под само изделие бюстгальтер.

Фото: Christopher Polk / Variety via Getty Images

Так, позируя перед фотографами, звезда придерживала верх своего платья. Однако в один момент она не смогла его удержать и случайно оголила часть своей груди перед публикой.

Ранее сообщалось, что американская актриса Эмма Стоун оконфузилась на ежегодной кинопремии «Оскар» из-за неисправности выбранного для церемонии предмета гардероба. 35-летняя знаменитость победила в номинации «Лучшая женская роль», сыграв главную героиню в фильме «Бедные-несчастные». Стоун поднялась на сцену за статуэткой, придерживая свое белое платье люксового бренда Louis Vuitton.