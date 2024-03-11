Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:20, 11 марта 2024Ценности

Эмили Ратаковски случайно оголила грудь на вечеринке

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла в свет и оконфузилась. Об этом пишет издание Daily Mail.

32-летняя манекенщица посетила вечеринку Vanity Fair, организованную в честь кинопремии «Оскар». Для мероприятия знаменитость выбрала белое платье люксового бренда Jacquemus, оформленное свободным асимметричным верхом и открытой спиной. При этом на размещенных кадрах видно, что Ратаковски не стала надевать под само изделие бюстгальтер.

Фото: Christopher Polk / Variety via Getty Images

Так, позируя перед фотографами, звезда придерживала верх своего платья. Однако в один момент она не смогла его удержать и случайно оголила часть своей груди перед публикой.

Ранее сообщалось, что американская актриса Эмма Стоун оконфузилась на ежегодной кинопремии «Оскар» из-за неисправности выбранного для церемонии предмета гардероба. 35-летняя знаменитость победила в номинации «Лучшая женская роль», сыграв главную героиню в фильме «Бедные-несчастные». Стоун поднялась на сцену за статуэткой, придерживая свое белое платье люксового бренда Louis Vuitton.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы упраздняем красные линии». Литва поддержала желание Макрона отправить солдат НАТО на Украину

      Бросившей работу ради детей и не находящей поддержки у мужа женщине дали совет

      Столтенберг попросил Макрона консультироваться с НАТО по важным вопросам

      Расправившаяся с младенцем во время купания 17-летняя россиянка пойдет под суд

      Губерниев ответил назвавшему его мерзавцем тренеру российских лыжников

      Белый дом не внес в бюджет США пункт о «критически важной» помощи Украине

      Россиянин забил своего знакомого табуреткой в хостеле и попал под следствие

      Грузия обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра

      Минздрав раскрыл состояние пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

      Новая жена Канье Уэста прошлась по улице в прозрачном плаще без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше