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15:57, 15 марта 2024Россия

Более двух миллионов москвичей проголосовали на выборах президента России

В Москве на выборах президента России проголосовали около 2,3 миллиона человек

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Более двух миллионов граждан, проживающих в Москве, приняли участие в выборах президента России. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, ее цитирует телеканал «Москва 24».

С момента начала голосования в столице прошло семь часов. Всего, по данным Мосгоризбиркома, проголосовали около 2,3 миллиона жителей Москвы.

«На 15:00 электронно проголосовали 1 859 609 человек, с помощью бумажного бюллетеня — 390 955 избирателей», — поделилась данными Кириллова.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян. Выборы-2024 — первые в истории России, которые пройдут в течение трех дней. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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