ЦИК РФ отреагировал на провокации на избирательных участках

ЦИК России: устроившим провокации на избирательных участках обещали деньги

15 марта в Telegram-каналах появились сообщения, что россияне устраивают протестные акции на избирательных участках, в частности, выливают зеленку и чернила в урны с бюллетенями. В ЦИК отреагировали на провокации. Как выяснилось, утверждения о протестных настроениях оказались недостоверными.

Подобные ситуации действительно произошли на избирательных участках. Так, в Москве женщина вылила краску в урну с бюллетенями, на другом столичном участке подожгли будку для голосования. В Санкт-Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова, в Воронежской области на двух участках урны залили зеленкой, в Карачаево-Черкессии женщина залила бюллетени чернилами, аналогичный случай произошел в Ростове-на-Дону.

Однако, в этих провокациях нет протестного подтекста. Как заявил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, за провокации обещали деньги и вознаграждение. На фоне этого ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования. Глава комиссии Элла Памфилова отмечала, что в Санкт-Петербурге и других регионах появились «лица с поддельными аккредитациями СМИ», которые пытаются осуществлять неправомерные действия.

«Иностранных СМИ много. Видимо, что-то готовится, какая-то провокация. Думаю, что коллеги будут настороже. Еще такое: предупредите всех, фиксируются звонки якобы от Росгвардии о том, что идет проверка кнопки тревожной сигнализации, просят нажать. Ни в коем случае, предупреждайте людей», — отметила она.

Правонарушители были задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. За подобные провокации грозит ответственность по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Вышеперечисленные инциденты не повлияли на ход выборов президента, избирательные комиссии работают в штатном режиме.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»