Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:54, 15 марта 2024Россия

Электронное голосование на выборах президента началось в Москве

Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

В Москве в пятницу, 15 марта, началось электронное голосование на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, из-за большого количества желающих отдать свой голос система работает в режиме электронной очереди. Проголосовать можно онлайн по ссылке elec.mos.ru круглосуточно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта, а также на одном из избирательных участков, которые будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. Помимо использования бумажных бланков, москвичи смогут отдать свой голос при помощи электронного бюллетеня, которые будут выдаваться специальными терминалами.

Утром 15 марта в Москве открылись участки для голосования на трехдневных выборах главы государства, которые продлятся с 15 по 17 марта.

За пост главы государства борются четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший союзник Гитлера захотел вернуть «фантомные долги». В России объяснили желание Румынии получить золотой запас

      Миру спрогнозировали резкий рост спроса на сжиженный газ

      Макрон повторил свои слова об отправке войск на Украину

      Электронное голосование на выборах президента началось в Москве

      Россияне отвернулись от дешевых новостроек

      Трое детей погибли при обстреле Донецка

      Минобороны заявило о перехвате над Белгородской областью снарядов РСЗО Vampire

      Мужчина в составе ОПГ вывез из России в Китай лес более чем на миллиард рублей

      Назван оптимальный возраст для вступления в брак с наименьшим риском развода

      В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву боевого лазера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше