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18:32, 15 марта 2024Бывший СССР

Эстония решила отправить в Британию инструкторов для обучения украинских военных

Силы обороны Эстонии отправят в Британию инструкторов для обучения бойцов ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония решила отправить в Великобританию инструкторов для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе Сил обороны прибалтийской республики, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что всего Таллин планирует направить 30 человек для обучения бойцов ВСУ базовым военным навыкам. Продолжительность одного учебного цикла составит два месяца.

Ранее секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм назвал объем военной помощи, необходимый Украине для победы. По его оценке, для этого страны Европейского союза должны поставлять Киеву вооружение и боеприпасы на 120 миллиардов долларов в год.

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