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15:34, 15 марта 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины потребовал у НАТО увеличить поставки оружия

Кулеба потребовал у секретаря НАТО увеличить поставки оружия на Украину
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал увеличить и ускорить поставки оружия и боеприпасов на Украину в телефонном разговоре с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом и выразил благодарность за его личный вклад в обеспечение поддержки Украины со стороны НАТО», — сообщило ведомство, добавив, что Кулеба подчеркнул важность удвоить международные усилия по увеличению и ускорению поставок оружия.

Глава МИД Украины и генсек НАТО скоординировали позиции, как передает пресс-служба, перед заседанием Совета Украина — НАТО в апреле.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, который Соединенные Штаты Америки направят Украине, будет иметь минимальное влияние на ход конфликта.

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      Валентин Карант
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