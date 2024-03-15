Глава МИД Украины потребовал у НАТО увеличить поставки оружия

Кулеба потребовал у секретаря НАТО увеличить поставки оружия на Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал увеличить и ускорить поставки оружия и боеприпасов на Украину в телефонном разговоре с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом и выразил благодарность за его личный вклад в обеспечение поддержки Украины со стороны НАТО», — сообщило ведомство, добавив, что Кулеба подчеркнул важность удвоить международные усилия по увеличению и ускорению поставок оружия.

Глава МИД Украины и генсек НАТО скоординировали позиции, как передает пресс-служба, перед заседанием Совета Украина — НАТО в апреле.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, который Соединенные Штаты Америки направят Украине, будет иметь минимальное влияние на ход конфликта.