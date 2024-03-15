Из щеки российского бойца извлекли похожий на боеприпас предмет

Хирург прооперировал бойца с похожим на боеприпас предметом в щеке

Военный хирург извлек из щеки раненого российского бойца предмет, похожий на самодельный боеприпас. О деталях этой операции рассказал журналист Дмитрий Зименкин в своем Telegram-канале.

По его словам, рентген не смог определить происхождение предмета цилиндрической формы, находившегося в щеке бойца. Когда его вынимали и на поверхности показался край цилиндра, на нем обнаружили деталь, похожую на нажимной капсуль-детонатор.

Как рассказал журналист, в этот момент хирург выгнал всех из операционной, продолжая работать. При этом он был одет в бронежилет, тактические очки и каску.

Ранее подполковник медицинской службы, врач Дмитрий Ким сообщил о сложнейшей операции по извлечению неразорвавшейся гранаты из груди российского бойца, принимающего участие в СВО. «Когда [извлеченный] боеприпас оказался в ведре с песком, все выдохнули, улыбнулись, рассмеялись», — рассказал он. Врачи так же проводили операцию в бронежилетах.