Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 15 марта 2024Россия

Из щеки российского бойца извлекли похожий на боеприпас предмет

Хирург прооперировал бойца с похожим на боеприпас предметом в щеке

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Военный хирург извлек из щеки раненого российского бойца предмет, похожий на самодельный боеприпас. О деталях этой операции рассказал журналист Дмитрий Зименкин в своем Telegram-канале.

По его словам, рентген не смог определить происхождение предмета цилиндрической формы, находившегося в щеке бойца. Когда его вынимали и на поверхности показался край цилиндра, на нем обнаружили деталь, похожую на нажимной капсуль-детонатор.

Как рассказал журналист, в этот момент хирург выгнал всех из операционной, продолжая работать. При этом он был одет в бронежилет, тактические очки и каску.

Ранее подполковник медицинской службы, врач Дмитрий Ким сообщил о сложнейшей операции по извлечению неразорвавшейся гранаты из груди российского бойца, принимающего участие в СВО. «Когда [извлеченный] боеприпас оказался в ведре с песком, все выдохнули, улыбнулись, рассмеялись», — рассказал он. Врачи так же проводили операцию в бронежилетах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Российский боец в одиночку вышел против группы диверсантов у границы с Украиной. Он открыл по ним огонь и остался жив

      В Латвии заявили о депортации сотен россиян за незнание латышского

      Вторую ракетку мира атаковали пчелы во время матча на турнире ATP

      Глава Белгорода показал кадры разрушений после обстрела ВСУ

      В Минобороны заявили о пресечении попыток украинских ДРГ прорваться в Россию

      Из щеки российского бойца извлекли похожий на боеприпас предмет

      ВСУ попытались высадить десант с вертолетов в Белгородской области

      Известная 62-летняя актриса восхитила фанатов откровенным архивным фото

      ХАМАС предложило прекращение огня с обменом заложников

      Зеленского обвинили в превращении Украины в копию фашистской Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше