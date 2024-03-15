Изнасиловавшего российскую школьницу француза осудили во второй раз

Суд дал 15 лет колонии французу Сежурне, изнасиловавшему московскую школьницу

Басманный районный суд Москвы огласил приговор гражданину Франции Бенжамену Сежурне, признав его виновным в изнасиловании российской школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину осудили по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ, назначив наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и ограничения свободы на два года. Уточняется, что слушание проходило в закрытом режиме. Второй фигурантке — Светлане Наумовой — суд назначил 12 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям 33 и 132 («Пособничество насильственным действиям») УК РФ.

В январе 2022 года Мосгорсуд направил дело Сежурне на новое рассмотрение. До этого француза приговорили к 16 годам колонии за изнасилование и насильственные действия в отношении девочки.

По версии следствия, Наумова приводила школьницу, которой не исполнилось 14 лет, в квартиру к подсудимому, где тот заставлял ее раздеваться, фотографировал и насиловал. За это мужчина обеим платил деньги.