Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:55, 15 марта 2024Силовые структуры

Изнасиловавшего российскую школьницу француза осудили во второй раз

Суд дал 15 лет колонии французу Сежурне, изнасиловавшему московскую школьницу

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы огласил приговор гражданину Франции Бенжамену Сежурне, признав его виновным в изнасиловании российской школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину осудили по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ, назначив наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и ограничения свободы на два года. Уточняется, что слушание проходило в закрытом режиме. Второй фигурантке — Светлане Наумовой — суд назначил 12 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям 33 и 132 («Пособничество насильственным действиям») УК РФ.

В январе 2022 года Мосгорсуд направил дело Сежурне на новое рассмотрение. До этого француза приговорили к 16 годам колонии за изнасилование и насильственные действия в отношении девочки.

По версии следствия, Наумова приводила школьницу, которой не исполнилось 14 лет, в квартиру к подсудимому, где тот заставлял ее раздеваться, фотографировал и насиловал. За это мужчина обеим платил деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник везде отброшен». Путин заявил, что ВСУ штурмовали границу России десятками танков и хотели помешать выборам

      В России нашли «гигантский космический корабль»

      Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для Украины

      В трех городах России залили зеленкой избирательные урны

      Систему военного здравоохранения Украины сравнили с адом

      Изнасиловавшего российскую школьницу француза осудили во второй раз

      В Москве стали вводить меньше жилья

      На Украине сравнили с адом лечение военных в тылу

      В России оценили привлечение к ответственности за репосты в соцсетях

      Зеленский анонсировал новые удары по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше