Суд отменил приговор осужденному за изнасилование российской школьницы французу

Московский городской суд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении гражданина Франции Бенжамена Сежурне об изнасиловании российской школьницы. Об этом в понедельник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение об отмене приговора было принято после повторного рассмотрения апелляционной жалобы в декабре 2021 года.

27 февраля 2020 года Басманный суд Москвы приговорил Сежурне к 16 годам колонии за изнасилование и насильственные действия в отношении девочки, которой не исполнилось 14 лет. Вместе с ним по делу проходила россиянка Светлана Наумова. Ее приговорили к 12,5 годам колонии общего режима.

По данным следствия, Наумова приводила девочку в квартиру к Сежурне в центре Москвы, и тот заставлял ее раздеваться, фотографировал, а затем насиловал. За это француз платил обеим деньги. Ни один из фигурантов дела не признал вину в совершении преступления.

5 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге в метро на станции «Площадь Александра Невского» неизвестный педофил дважды изнасиловал 13-летнюю школьницу.