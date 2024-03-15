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20:48, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Известная модель OnlyFans назвала распространенный стереотип о платформе

Кадр: Only Stans / YouTube

Известная модель OnlyFans Вероника Раджек (Veronika Rajek) назвала распространенный стереотип о платформе. Об этом она высказалась в подкасте OnlyStans, доступном на YouTube.

«Проблема в том, что многие считают, что OnlyFans — это платформа только для продажи наготы», — высказалась Раджек о популярном стереотипе о сервисе. Модель добавила, что сама она воспринимает OnlyFans как площадку для тесного взаимодействия с поклонниками. «На платформе я просто общаюсь с подписчиками, делюсь эмоциями и буднями», — отметила она.

Модель выразила мнение, что OnlyFans дает свободу творчества инфлюэнсерам. «Мы можем делать все что угодно на платформе, обсуждать все что угодно», — сказала она.

Ранее звезда OnlyFans Эйва Луис (Ava Louise) раскрыла доход от видео с участием известного американского футболиста Антонио Брауна (Antonio Brown), выступавшего в Национальной футбольной лиге.

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      Олег Давыдов
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