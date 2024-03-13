Звезда OnlyFans раскрыла доход от видео с участием известного футболиста

Звезда OnlyFans Эйва Луис (Ava Louise) раскрыла доход от видео с участием известного американского футболиста Антонио Брауна (Antonio Brown), выступавшего в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Детали она раскрыла в подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube.

Модель рассказала, что опубликовала в своем аккаунте на OnlyFans видео сексуального характера с участием Брауна и заработала благодаря этому ролику 300 тысяч долларов (более 27,2 миллиона рублей).

Луис добавила, что футболист сам снял ролик на ее телефон, уточнив у нее перед этим, есть ли у нее страница на платформе. «Я думаю, я не единственная, с кем он делал это на камеру», — отметила она.

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