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20:15, 13 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans раскрыла доход от видео с участием известного футболиста

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Звезда OnlyFans Эйва Луис (Ava Louise) раскрыла доход от видео с участием известного американского футболиста Антонио Брауна (Antonio Brown), выступавшего в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Детали она раскрыла в подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube.

Модель рассказала, что опубликовала в своем аккаунте на OnlyFans видео сексуального характера с участием Брауна и заработала благодаря этому ролику 300 тысяч долларов (более 27,2 миллиона рублей).

Луис добавила, что футболист сам снял ролик на ее телефон, уточнив у нее перед этим, есть ли у нее страница на платформе. «Я думаю, я не единственная, с кем он делал это на камеру», — отметила она.

Ранее порнозвезда Кира Нуар (Kira Noir) пожаловалась на карьеру в индустрии контента для взрослых. Она рассказала, что из-за раннего старта карьеры в порноиндустрии она не получила других навыков.

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      Олег Давыдов
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