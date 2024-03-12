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09:05, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда пожаловалась на карьеру в индустрии контента для взрослых

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Известная американская порноактриса Кира Нуар (Kira Noir) заявила, что из-за раннего старта карьеры в индустрии контента для взрослых она не получила других навыков. На эту тему она высказалась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео доступно на YouTube.

Нуар раскрыла, что в 18 лет начала танцевать стриптиз, заниматься вебкамом и продавать свои откровенные видео. «Я стала заниматься секс-работой в очень юном возрасте, из-за чего сейчас у меня нет других навыков. И это страшно», — пожаловалась порнозвезда.

Она подчеркнула, что довольна своей жизнью и работой в индустрии. Вместе с тем Нуар выразила уверенность в том, что возраст, с которого в США разрешается сниматься в порно, должен быть выше 18 лет. «Меня очень пугает, что так много 18-летних девочек, которые до сих пор учатся в школе, заводят аккаунты на OnlyFans, ведь это легально. Мне кажется, это не должно быть законно», — добавила гостья подкаста.

Ранее порноактриса Вайолет Майерс раскрыла влияние карьеры в индустрии контента для взрослых на отношения. Она заявила, что однажды из-за съемок в порно у нее разрушились отношения с бойфрендом.

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      Олег Давыдов
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