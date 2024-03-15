Мэрия Белгорода опровергла слухи о закрытых избирательных участках

Мэрия Белгорода: слухи о закрытых избирательных участках — мошенничество и фейк

Слухи о закрытых избирательных участках — мошенничество и фейк. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Если вам поступают звонки, якобы из избирательной комиссии, и говорят, что участки не работают — это мошенничество и фейк!» — говорится в сообщении.

В администрации города призвали доверять только официальным источникам информации, отметив, что все участки на территории Белгородской области работают, процесс голосования не прерывался.

Избирательные участки на выборах президента России открылись в пятницу, 15 марта. На пост президента России претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, а также Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Голосование завершится в воскресенье, 17 марта, в 20:00 по местному времени.