Миллион москвичей проголосовали на выборах президента России электронно

Миллион человек в Москве уже проголосовали на выборах президента РФ электронно

Уже миллион человек, проживающих в Москве, приняли участие в выборах президента России с помощью электронного голосования. Об этом сообщается на сайте столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами президента.

По данным штаба, проголосовавшие выбрали возможность отдать свой голос онлайн или с помощью терминалов электронного голосования, которые установлены на участках. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев объяснил, что электронное голосование очень удобно, так как доступно в любое время и в любом месте.

«При этом система выдерживает высокую нагрузку и показывает хорошие результаты при наплыве избирателей. В ней предусмотрен особый алгоритм на случай такой высокой нагрузки: некоторые пользователи в течение дня могут увидеть страницу электронной очереди», — рассказывает Ковалев.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян. Выборы-2024 — первые в истории России, которые пройдут в течение трех дней. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.