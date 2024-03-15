На Украине предъявили новые обвинения Машкову

СБУ заочно предъявила новые обвинения российскому актеру Машкову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Владимиру Машкову, об этом написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Обвинения Машкову связаны, как сообщает СБУ, с его выступлениями в ходе предвыборной кампании в регионах России в качестве главы избирательного штаба президента России Владимира Путина.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно уведомили Машкова о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); статья 436 (пропаганда войны)», — сказано в сообщении СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила дело в отношении российского предпринимателя Олега Дерипаски и заочно предъявила ему обвинения. По заявлению СБУ, украинские предприятия Дерипаски поставляли в Россию сырье для металлургической промышленности, которое, как считает ведомство, использовалось для производства боевых дронов, радиолокационных систем и баллистических ракет.