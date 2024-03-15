На Урале девочка пришла в гимназию с ножом-бабочкой и попала на видео

Е1.ru: в Екатеринбурге девочка пришла в гимназию № 144 с ножом-бабочкой

В Екатеринбурге девочка пришла на уроки в гимназию № 144 с ножом-бабочкой и стала угрожать другим детям. Ее действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал уральский портал Е1.ru.

В представленном видеоролике девочка роняет на пол предмет, похожий на нож. Затем она прячет его в карман, за этим наблюдают другие гимназистки. «Как побежит на тебя!» — говорят ученики про несовершеннолетнюю.

Одна из родительниц предположила, что у ребенка психологический срыв. «Директор и педагоги в курсе, но на ситуацию не реагируют, предлагают обходить ее стороной, а дети боятся идти в школу», — поделилась она.

В самой гимназии на Уралмаше не стали комментировать ситуации, аналогичным образом поступили и в городской администрации.

Сотрудники полиции начали выяснять, были ли обращения по этому поводу, разузнал Е1.ru.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска порезала школьнице лицо канцелярским ножом из-за дешевого телефона.