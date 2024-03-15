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04:42, 15 марта 2024Наука и техника

НАСА перенесло запуск лунной миссии Artemis 5

НАСА: запуск миссии Artemis 5 перенесен с сентября 2029-го на март 2030-го

Фото: NASA / Globallookpress.com

Запуск лунной миссии Artemis 5, предполагающей мягкую посадку корабля Blue Moon компании Blue Origin на поверхность естественного спутника Земли, перенесен с сентября 2029-го на март 2030-го, говорится в проекте бюджета американского космического агентства на 2025 финансовый год. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Artemis 5 будут предшествовать Artemis 4 и Artemis 3, в рамках которых на Луну совершит посадку корабль Starship компании SpaceX. Всего на лунную программу Artemis на 2025 финансовый года НАСА запрашивает 7,62 миллиарда долларов. В 2024 финансовом году американское космическое агентство получило на Artemis сумму в размере 7,67 миллиарда долларов.

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Ранее старший вице-президент компании Blue Origin Джон Кулурис заявил телеканалу CBS, что лунный посадочный модуль Blue Moon планируется впервые запустить в 2025 году.

В мае 2023 года НАСА выбрало конкурента SpaceX — компанию Blue Origin — для создания второго лунного посадочного модуля программы Artemis.

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      Иван Потапов
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