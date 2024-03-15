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12:47, 15 марта 2024Россия

Омбудсмену стало жутко от видео группового секса с 11-летней россиянкой

Омбудсмену Морокову стало жутко от видео группового секса с 11-летней девочкой
Игорь Мороков

Игорь Мороков. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков признался, что ему стало жутко от истории о видео, в котором трое восьмиклассников из Первоуральска занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. В разговоре с Daily Storm омбудсмен отметил, что на произошедшее преступление нужно смотреть через призму вопросов полового воспитания детей.

По данным Морокова, до этого уральские школьники не попадали в поле зрения полиции. «Это преступление — просто жуть, если честно! Сделал запросы в управление образования, в комиссию по делам несовершеннолетних: что за история, кто они такие, что за девчонка. Смотрим не с точки зрения правовой, а социально-педагогической», — заявил он.

Детский омбудсмен указал, что за свою практику столкнулся с подобным происшествием впервые. Мороков счел необходимым подробно разобраться в том, что привело к изнасилованию ребенка.

Ранее в Первоуральске возбудили уголовное дело об изнасиловании после скандала со снятым на видео групповым сексом между тремя восьмиклассниками и 11-летней девочкой. До этого сообщалось, что восьмиклассников было двое.

Предположительно, девочка позвала подростков к себе домой. В процессе они сняли видеоролики. Затем одно из видео в телефоне школьника увидела его мать и обратилась в полицию. Женщина предполагала, что оперативники накажут девочку, а к ее сыну и его друзьям претензий не возникнет.

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      Анна Щербакова
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