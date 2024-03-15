В России отреагировали на участившиеся попытки украинских ДРГ пересечь границу

Депутат Красов: при попытке пересечь РФ украинские ДРГ понесли ощутимые потери

При попытке прорваться через границу России украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) понесли ощутимые потери, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на усилившиеся попытки диверсантов пересечь российскую границу.

Депутат отметил, что целью украинских ДРГ было устроить террористические акты в преддверии выборов президента России.

«Таким образом они хотели запугать население нашей страны. Благодаря действиям наших военнослужащих, они настоящие профессионалы своего дела, благодаря действиям наших пограничников, которые тоже не менее профессиональны в выполнении своего долга, эта акция была сорвана», — заключил парламентарий.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшие трое суток удалось пресечь все попытки украинских ДРГ прорваться в Россию. В ведомстве пояснили, что диверсанты хотели проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи бойцов. Кроме того, российским военнослужащим удалось подбить 18 танков и 23 боевые бронированные машины противника.

