Голосование Путина показали на видео

Опубликовано видео с моментом голосования Путина на выборах

Появилось видео, на котором кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин голосует на выборах. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

На кадрах видно, как президент заходит в кабинет и садится за стол, на котором находится компьютер. Он берет мышку и делает несколько нажатий, после чего машет в камеру.

Ранее стало известно, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев с женой Светланой проголосовали на выборах президента России, придя на избирательный участок №2074 в Доме молодежи в Горках.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.