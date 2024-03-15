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15:00, 15 марта 2024Россия

Медведев проголосовал на выборах президента России

Зампред Совбеза Медведев с женой проголосовали на выборах президента России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с женой Светланой проголосовали на выборах президента России, придя на избирательный участок №2074 в Доме молодежи в Горках. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство также опубликовало кадры, на которых видно, как Медведев получает бюллетень и проходит в кабинку для голосования. После этого политик бросает бланк в урну.

«Сегодня первый день голосования, вот мы в первых рядах и пришли. Вот у Светланы Владимировны [Медведевой] даже сегодня день рождения, тем не менее, мы на месте», — сказал политик, пригласив россиян на избирательные участки.

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      Константин Лысяков
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