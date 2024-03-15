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11:38, 15 марта 2024Экономика

Россияне охладели к машинам с пробегом

«Ъ»: спрос на машины с пробегом в России резко снизился в феврале

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам февраля 2024 года спрос на машины с пробегом в России резко снизился. Об охлаждении интереса граждан к подобным автомобилям сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Согласно данным аналитиков «Авто.ру», за последний месяц зимы спрос на подержанные машины в России упал на 22 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В свою очередь, в «Дроме» (активно работает на Дальнем Востоке и в Сибири) заявили о падении интереса граждан к подобным автомобилям на 11 процентов.

Эксперты связывают охлаждение интереса россиян к машинам с пробегом с рядом факторов, включая распродажами новых автомобилей 2023 года выпуска, которые остались на дилерских складах. Кроме того, падение спроса фиксируется на фоне снижения предложения ликвидных автомобилей.

О снижении интереса россиян к подержанным машинам в «Автостате» сообщали еще в середине февраля 2024 года. Тогда в аналитическом агентстве заявили, что продажи автомобилей с пробегом в России сократились в годовом выражении на 10,1 процента по итогам января. За первый месяц 2024-го, как уточнили эксперты, реализация подобных машин в стране составила 324,7 тысячи единиц.

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      Анатолий Акулов
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