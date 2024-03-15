Россиянина осудят за хранение оружия и 254 патронов

На Дальнем Востоке будут судить мужчину, хранившего оружие умершего знакомого

На Дальнем Востоке суд рассмотрит дело против мужчины, хранившего оружие и патроны знакомого после его кончины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, фигуранта задержали в январе. В салоне его машины и квартире нашли самодельное нарезное огнестрельное оружие и 254 патрона. Россиянин рассказал, что купил боеприпасы в специализированном магазине, когда имел специальное разрешение, а остальное досталось ему от друга после трагичных событий. Он планировал проверить работоспособность опасных предметов и хранить для личного пользования.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии ликвидировали подпольный цех по производству самодельных взрывных устройств (СВУ) в одном из населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР).