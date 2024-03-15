Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:40, 15 марта 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за хранение оружия и 254 патронов

На Дальнем Востоке будут судить мужчину, хранившего оружие умершего знакомого

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На Дальнем Востоке суд рассмотрит дело против мужчины, хранившего оружие и патроны знакомого после его кончины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, фигуранта задержали в январе. В салоне его машины и квартире нашли самодельное нарезное огнестрельное оружие и 254 патрона. Россиянин рассказал, что купил боеприпасы в специализированном магазине, когда имел специальное разрешение, а остальное досталось ему от друга после трагичных событий. Он планировал проверить работоспособность опасных предметов и хранить для личного пользования.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии ликвидировали подпольный цех по производству самодельных взрывных устройств (СВУ) в одном из населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

      На Украине раскрыли поставленный США ультиматум для передачи военной помощи

      Телохранитель раскрыл пугающую причину не оставлять шторы открытыми в отеле

      В Петербурге нашли уникальное место

      Обнаружены последствия курения для клеток

      Путин назвал число атаковавших Белгородскую и Курскую область диверсантов

      Недовольный приговором суда россиянин выстрелил в сбившего его сына водителя

      Путин назвал процент сбиваемых над Россией ракет и снарядов

      Ослаблению позиций ВСУ в Донбассе нашли объяснение

      Путин впервые прокомментировал бои на границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше