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13:11, 14 марта 2024Силовые структуры

Росгвардия нашла 137 килограммов тротила в подпольном цеху по изготовлению СВУ

В ЛНР росгвардейцы нашли 137 кг тротила в подпольном цеху для изготовления СВУ

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Сотрудники Росгвардии ликвидировали подпольный цех по производству самодельных взрывных устройств (СВУ) в одном из населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Крупный тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами был обнаружен спецназом в подвале заброшенного дома. Внутри схрона находились более 90 мин, включая дымовые, противотанковые и противопехотные, 119 гранат, а также 34 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию и один комплект заряда разминирования «Тропа».

Кроме того, в оборудованном для изготовления СВУ помещении силовики нашли одну тонну пластичного взрывчатого вещества, более 137 килограммов тротила, 500 метров огнепроводного шнура, множество других компонентов, а также 50 взрывных устройств, уже подготовленных к использованию. Злоумышленники, причастные к изготовлению СВУ, устанавливаются.

Ранее росгвардейцы обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием, предназначавшимися для диверсионной группы, на территории Донецкой народной республики. Все изъятое было направлено на экспертизу.

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      Олеся Мицкевич
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