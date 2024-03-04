Росгвардейцы обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием в ДНР

В ДНР Росгвардия нашла взрывчатку, предназначавшуюся для диверсионной группы

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием, предназначавшимися для диверсионной группы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, группа спецназа Росгвардии с минно-разыскной собакой нашла тайник, в котором лежали два автомата АКC-74 с двумя снаряженными магазинами, сигнальный пистолет, штык-нож, три килограмма взрывчатого вещества, два электродетонатора и 2400 патронов к стрелковому оружию.

Отмечается, что все изъятое отдали на экспертизу.

Ранее Росгвардия показала на видео перехваченный в Новоазовском районе ДНР британский реактивный дрон-камикадзе Banshee Jet-80.