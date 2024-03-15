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15:59, 15 марта 2024Путешествия

Стюардесса объяснила назначение треугольников над окнами в салоне самолета

Фото: Unsplash

Стюардесса объяснила истинное назначение нарисованных над окнами в салоне самолета черных треугольников. Об этом она рассказала в TikTok, на что обратило внимание издание The Mirror.

По ее словам, треугольники расположены напротив крыльев лайнера, чтобы стюардессам было легче определить лучшие точки обзора для наблюдения за подкрылками и закрылками. Они особенно полезны зимой, когда членам экипажа нужно следить, хорошо ли обработаны крылья от льда.

Ранее другая опытная стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры между пользователями сети. По словам 28-летней Тэрин Милхаус из Северной Каролины, никто не хочет слышать сморкание рядом с собой в самолете, поскольку это закрытое пространство.

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      Зарина Дзагоева
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