В ДНР заявили о переброске нескольких рот ВСУ под Авдеевку

Кимаковский: ВСУ перебросили несколько рот под Авдеевку для удержания обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили несколько рот в районы сел Бердычи и Орловка под Авдеевкой, чтобы удержать линию обороны. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его цитирует ТАСС в пятницу, 15 марта.

«Вооруженные формирования Украины подтянули к Бердычам и Орловке несколько рот, включая резервные подразделения. Пытаются удержать линию обороны. Идут бои», — сказал он.

Советник главы ДНР отметил, что это не первая переброска украинских сил на указанное направление. По его словам, переброшенные ранее группы ВСУ, включая иностранцев, практически уничтожены.

Ранее Кимаковский сообщил, что российские разведчики обнаружили под Авдеевкой группу иностранных наемников. Они зафиксировали иностранцев у поселков Тоненькое и Орловка. Советник главы ДНР уточнил, что на этом участке фронта работают военные из Польши и Грузии.