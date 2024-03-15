Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:08, 15 марта 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о переброске нескольких рот ВСУ под Авдеевку

Кимаковский: ВСУ перебросили несколько рот под Авдеевку для удержания обороны

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили несколько рот в районы сел Бердычи и Орловка под Авдеевкой, чтобы удержать линию обороны. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его цитирует ТАСС в пятницу, 15 марта.

«Вооруженные формирования Украины подтянули к Бердычам и Орловке несколько рот, включая резервные подразделения. Пытаются удержать линию обороны. Идут бои», — сказал он.

Советник главы ДНР отметил, что это не первая переброска украинских сил на указанное направление. По его словам, переброшенные ранее группы ВСУ, включая иностранцев, практически уничтожены.

Ранее Кимаковский сообщил, что российские разведчики обнаружили под Авдеевкой группу иностранных наемников. Они зафиксировали иностранцев у поселков Тоненькое и Орловка. Советник главы ДНР уточнил, что на этом участке фронта работают военные из Польши и Грузии.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский боец в одиночку вышел против группы диверсантов у границы с Украиной. Он открыл по ним огонь и остался жив

      Пассажир провел семичасовой полет в сломанном кресле с торчащим у головы болтом

      Макрон назвал условие для мира между Россией и Украиной

      Медведев фразой «можно послать» отреагировал на новое требование ЕС к России

      Марочко рассказал о «дружественном» огне ВСУ по Харьковской области

      ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами

      Внутренности нового MacBook Air показали на видео

      В АСВ отчитались по выплатам вкладчикам Киви Банка

      Россиянин зарегистрировал в квартире более тысячи мигрантов и пошел под суд

      В Сеуле объяснили отмену спектакля с российской примой-балериной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше