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10:12, 10 марта 2024Бывший СССР

Группу иностранных наемников обнаружили под Авдеевкой

Советник главы ДНР Кимаковский: под Авдеевкой обнаружили иностранных наемников

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские разведчики обнаружили под Авдеевкой группу иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, разведчики зафиксировали наемников у поселков Тоненькое и Орловка. Кимаковский пояснил, что на этом участке фронта работают представители Польши и Грузии.

Ранее стало известно, что Россия объявила в розыск свыше 700 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Среди них наемники из Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

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      Алина Черненко
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