Группу иностранных наемников обнаружили под Авдеевкой

Советник главы ДНР Кимаковский: под Авдеевкой обнаружили иностранных наемников

Российские разведчики обнаружили под Авдеевкой группу иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, разведчики зафиксировали наемников у поселков Тоненькое и Орловка. Кимаковский пояснил, что на этом участке фронта работают представители Польши и Грузии.

Ранее стало известно, что Россия объявила в розыск свыше 700 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Среди них наемники из Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

