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10:59, 7 марта 2024Силовые структуры

Россия начала розыск 700 воюющих за Украину наемников

СК объявил в розыск 700 иностранных наемников, воюющих на Украине

Фото: Александр Манзюк/ Коммерсантъ

Россия объявила в розыск свыше 700 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам совещания в Донецке с участиям главы ведомства Александра Бастрыкина.

Иностранные граждане заочно привлечены в качестве обвиняемых по статье 359 УК РФ («Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте»). Среди них наемники из Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

Также Бастрыкину представлен доклад о ходе расследования уголовных дел в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили из «Грузинского национального легиона», которые за вознаграждение воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 января сообщалось, что СК установил личности более тысячи иностранных наемников в зоне специальной военной операции. Из них 566 человек — из Грузии, 500 — из Великобритании и США, а 70 — из Канады. Всего 2,5 тысячи иностранных наемников вступили в ряды ВСУ.

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      Любовь Ширижик
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