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06:34, 15 марта 2024Мир

В ЕС рассказали о последствиях конфликта на Украине для климата

В парламенте Норвегии рассказали о загрязнении азотом из-за конфликта на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Член парламента Норвегии Ларс Хальтбреккен заявил, что конфликт на Украине приводит к ситуации с загрязнением местной атмосферы азотом. О последствиях конфликта на Украине для климата депутат рассказал в своем обращении к министру окружающей среды Норвегии Андреасу Эриксену. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма.

«Завод по производству взрывчатых веществ Chemring Nobel получил разрешение увеличить выбросы азота с 40 тонн в год до 200 тонн. Это оправдано войной на Украине. Увеличение выбросов очень серьезно для фьорда, который и так сильно пострадал от загрязнения азотом», — говорится в обращении Хальтбреккена.

В связи с этим он адресовал Эриксену вопрос о нейтрализации последствий таких выбросов. «Выступит ли министр с инициативой, согласно которой Chemring Nobel и другие компании (...) будут обязаны выделить деньги для фонда, который может быть использован для очистки выбросов азота в других местах вдоль фьорда и для восстановления фьорда?» — поинтересовался парламентарий.

Ранее специалисты Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) предрекли Европе катастрофические потери из-за потепления климата. Согласно проведенному аналитиками исследованию, на фоне глобального потепления ежегодные экономические потери Евросоюза могут превысить 1 триллион евро к 2100 году.

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Указанная сумма намного превышает потери блока от последствий экстремальных климатических явлений в 1980-2022 годах — тогда показатель был на уровне 650 миллиардов евро. Специалисты отметили, что в Европе температура растет примерно вдвое быстрее, чем в остальных частях мира, а экстремальные погодные явления угрожают ее энергетической и продовольственной безопасности, экосистемам, инфраструктуре, водным ресурсам, финансовой стабильности и здоровью людей.

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      Кирилл Садовский
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