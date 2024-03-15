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18:35, 15 марта 2024Мир

В ЕС захотели дать оценку президентским выборам в России

18 марта страны ЕС хотят сделать совместное заявление о выборах президента РФ
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза хотят во время пленарного заседания в Брюсселе дать оценку президентским выборам в России. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС, его цитирует ТАСС.

По словам источника, совместное заявление планируют опубликовать утром в понедельник, 18 марта.

В пятницу, 15 марта, начались выборы президента России. Они впервые в истории страны пройдут в течение трех дней и завершатся в воскресенье, 17 марта. За пост главы государства борются четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

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