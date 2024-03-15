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00:22, 15 марта 2024Мир

В Европе назвали условие потери своего авторитета

Макрон заявил, что победа России над Украиной сведет авторитет Европы к нулю

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Если Россия одержит победу над Украиной, то авторитет Европы будет стремиться к нулю. Такое мнение телеканалу France 2 высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, при таком исходе событий «жизнь французов изменится, поскольку безопасности больше не будет». Также французский лидер признал, что Европа уже переживает последствия этого конфликта, столкнувшись с ростом цен на энергоносители и продовольствие и общей дестабилизацией экономик.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что ЕС перенял в том числе взгляд на мир, свойственный «американским фильмам», повторяя во внешней политике «американскую риторику о лагере "плохих" и лагере "хороших и свободных"».

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      Марина Совина
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