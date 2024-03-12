Во Франции обвинили ЕС в навязывании странам интересов США

Политик Филиппо: ЕС навязывает странам внешнюю политику в интересах США

Европейский союз (ЕС) навязывает странам объединения внешнюю политику, основанную на интересах США. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.

«Сегодня французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США посредством ЕС, который играет роль согласовывающего фактора. Он все больше навязывает общую внешнюю политику», — заявил Филиппо.

Политик также обвинил Евросоюз в заимствовании и навязывании странам — членам союза стратегических интересов Вашингтона, который считает Китай и Россию враждебными державами.

Филиппо добавил, что ЕС перенял в том числе взгляд на мир, свойственный «американским фильмам», повторяя во внешней политике «американскую риторику о лагере "плохих" и лагере "хороших и свободных"».

Французский политик подчеркнул, что раньше Франция могла себе позволить критику внешнеполитического курса США, однако в настоящее время придерживается во многих вопросах проамериканской позиции.

Ранее Филиппо раскритиковал идею о создании ядерного зонтика Евросоюза, так как она подразумевает использование французского ядерного оружия третьими странами даже в тех случаях, когда Франция не является стороной конфликта.