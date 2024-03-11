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06:06, 11 марта 2024Мир

Во Франции ужаснулись реализации идеи ядерного зонтика Евросоюза

Политик Филиппо: ЕС сможет применять ядерное оружие Франции даже без угрозы ей

Фото: Nicole Neri / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему идея ядерного зонтика Европейского союза (ЕС) является ужасной. По его словам, ее реализация может привести к использованию французского ядерного оружия другими государствами даже в том случае, когда Париж не будет являться участником военного конфликта, сообщает РИА Новости.

По словам политика, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря ранее об ответственности Парижа за защиту Евросоюза, фактически предложил поделиться имеющимся у страны ядерным оружием. Он отметил, что данный вид вооружений является одной из главных гарантий национального суверенитета, указав на то, что, согласно одинаковой для всех ядерной доктрине, он должен применяться лишь тогда, когда жизненные интересы государства подвергаются опасности.

«А то, что он говорит, означает, что если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне», — заявил Филиппо, добавив, что в том случае, если Украина в будущем станет членом ЕС, у нее может появиться возможность использовать ядерное оружие. Он назвал это полным безумием и призвал не допустить такого развития событий.

Ранее стало известно, что США в период обеспокоенности возможным ядерным ударом России по Украине рассматривали возможность нанести неядерную атаку в ответ на подобный шаг.

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      Марина Совина
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