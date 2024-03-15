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06:49, 15 марта 2024Россия

В Омской области открылись избирательные участки

В Омской области открылись избирательные участки для голосования на выборах

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Голосование на выборах президента России началось в Омской области. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. Об этом сообщает «Омск-Информ».

Граждане смогут отдать свои голоса до вечера воскресенья, 17 марта. Всего в регионе в эти дни будет работать 1685 постоянных избирательных участков. Также организованы два временных участка на железнодорожном вокзале и в аэропорту и 36 — в больницах.

Первые в стране избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в 23:00 по московскому времени.

В выборах президента принимают участие четыре кандидата, успешно завершивших процедуру регистрации: действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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      Марина Совина
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